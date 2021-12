Wielrenster Pieters in kunstmatige coma na aanrijding in Spanje

Pieters raakte tijdens een wegtraining in de buurt van het Spaanse Calp gewond door een aanrijding. Ze verloor daarbij het bewustzijn. Een traumahelikopter heeft haar naar een ziekenhuis gebracht.

Familie afgereisd

Over een paar dagen wordt Pieters wakkergemaakt. "Dan is pas iets te zeggen over de mogelijke schade." De familie van Pieters is inmiddels naar hotel afgereisd. Ook een delegatie van de Nederlandse wielerbond is in Spanje.