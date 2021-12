Verstappen niet de jongste wereldkampioen

Verstappen heeft in de laatste race van het seizoen de wereldtitel in de Formule 1 veroverd. Hij won de Grote Prijs van Abu Dhabi en troefde in een spectaculaire race zijn rivaal Lewis Hamilton in de laatste ronde af. De coureur van Red Bull is de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport.

De 24-jarige Limburger is de op drie na jongste kampioen.

Jonger

Ook Lewis Hamilton (23 jaar en 300 dagen in 2008) en Fernando Alonso (24 jaar en 73 dagen in 2005) waren jonger toen zij voor het eerst wereldkampioen werden. Verstappen is met 24 jaar en 73 dagen de op drie na jongste kampioen in de Formule 1.