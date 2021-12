Ajax overwintert in stijl in de Champions League

De kampioen van Nederland startte zonder aanvoerder Dusan Tadic en Jurriën Timber, die na een volgende gele kaart een schorsing moet uitzitten. Trainer Rúben Amorin van Sporting wijzigde zijn basisformatie van het duel van vrijdag met Benfica op maar liefst acht plaatsen.

Snel op voorsprong

Wie anders dan Sébastien Haller schoot Ajax na 8 minuten op voorsprong. De spits mocht een strafschop nemen nadat Daniel Braganca op zijn voet was gaan staan. Haller trad met zijn treffer in de voetsporen van Cristiano Ronaldo, die in het seizoen 2017/1018 voor Real Madrid ook in alle zes de groepswedstrijden scoorde.

Haller mag zich met tien doelpunten voorlopig ook topscorer van de Champions League noemen.