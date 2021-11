Spanning stijgt: Verstappen ziet Hamilton naderen in WK na weer een tweede plek

Geen spektakel dus vooraan, maar achter de twee favorieten voor de titel gebeurde nog wel het nodige. Valtteri Bottas, teamgenoot van Hamilton, liep een lekke band op, met alle risico's van dien. Hij kon zijn weg vervolgen, maar kon een podiumplaats vergeten.

Mede door die lekke band was plaats 3 uiteindelijk voor Fernando Alonso. De Spanjaard wist net voor Sergio Pérez te blijven, de teamgenoot van Verstappen.

Twee races

Nog twee races dus, over twee weken in Saoedi-Arabië en over drie weken in Abu Dhabi. De kans is extreem groot dat dit ongemeen spannende kampioenschap pas in die laatste race wordt beslist.