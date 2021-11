Ajax klopt Dortmund opnieuw en bereikt volgende ronde Champions League

Er zal waarschijnlijk nog een tijd nagesproken worden over de twee beslissingen van scheidsrechter Michael Oliver in de eerste helft. Hij gaf Mats Hummels een twijfelachtige rode kaart en daarna een net zo dubieuze penalty aan de Duitsers.

Reus schiet raak

Hummels kwam fanatiek inglijden op Antony en mocht vertrekken. Onbegrip in het stadion, maar ook de videoscheidsrechter had geen genade. Even later lag de bal plots op de penaltystip. De videoscheids vond dat Noussair Mazraoui Jude Bellingham had neergelegd.

Penalty dus, en Marco Reus schoot via de vingertoppen van keeper Remco Pasveer raak.