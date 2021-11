Sfeer zit er goed in: Ajaxmenigte met gezang en fakkels naar stadion Dortmund

Ze voetballen pas om 21.00 uur, maar Ajaxfans zijn nu al in een lange mars op weg naar het stadion van Borussia Dortmund. De Duitse politie is massaal op de been en begeleidt de stoet met fans over een traject van een kleine 3 kilometer.

Duizenden supporters van Ajax vierden vandaag feest in het centrum van Dortmund. Op de Hansaplatz was een soort fanzone ingericht en er werd veel Amsterdamse muziek gedraaid. 'De entrada' Ongeregeldheden bleven uit en rond 17.00 uur ging er een zogenoemde 'entrada' van start. Als het ware de aftrap van de avond, met veel fakkels en gezang. Het is tegenwoordig traditie om dat zo te doen. De fans van Ajax proberen zo bij grote wedstrijden in de gewenste sfeer te komen. En zo ging dat: Verslaggever Marcel Maijer van RTL Nieuws was erbij in het centrum van Dortmund. "Altijd weer waanzinnig mooi om te zien", zegt hij erover. "De Duitse politie riep continu door de speakers dat er geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Nou, daar gaven de fans van Ajax uiteraard massaal gehoor aan, maar niet heus." Vertrouwen in een overwinning Agenten besloten alles te filmen en kondigen aan dat ze alle fans met vuurwerk wilden identificeren en alsnog bestraffen. De Duitse politie vertelde niet meteen te willen ingrijpen vanwege de drukte op de Hansaplatz en het vele vuurwerk dat werd afgestoken. Maijer sprak ook nog enkele fans van Ajax, en die hebben allemaal genoeg vertrouwen in een goede afloop vanavond. "In Amsterdam werd het 4-0, dus de supporters denken dat het nu ook wel weer goed gaat komen." Veel bestellingen vanuit Nederland voor gewone tribunes Een klein voordeeltje voor Ajax kan nog zijn dat er iets minder mensen op de legendarische 'Gelbe Wand' zitten. Dat is de grote tribune achter een van de doelen in het stadion van Borussia Dortmund. Daar kunnen normaal 25.000 mensen staan, maar omdat staanplaatsen bij Europese wedstrijden niet zijn toegestaan en iedereen nu op een stoeltje moet zitten, zal dat nu iets minder zijn. Ajax verkocht alle beschikbare 4400 kaarten voor het uitvak, maar veel supporters van de club uit Amsterdam hebben kaarten voor de tribunes die eigenlijk voor fans van Dortmund bestemd zijn. Het stadion is met zo'n 50.000 toeschouwers niet uitverkocht, want Borussia is eerder gestopt met de verkoop van tickets vanwege de vele bestellingen vanuit Nederland. Ajax is bij een zege op Dortmund zeker van de groepswinst en plek in de achtste finales van de Champions League.