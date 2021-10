Max Verstappen wint zenuwslopende GP van Amerika en komt iets dichter bij wereldtitel

Hamilton zei achteraf dat het een zware race was geweest. "Ik heb er alles aan gedaan, maar uiteindelijk was Verstappen sneller", zei de Brit. Verstappen was uiteraard vol vreugde. "Onze strategie was erg agressief, ik ben blij dat het uiteindelijk werkte. De laatste paar rondes waren erg leuk."

Mexico

Over twee weken staat de volgende race op het programma, dan gaan de coureurs van start in Mexico.