Noorse topspits Haaland mist kwalificatiekraker tegen Oranje door blessure

Haaland was vaak eigenhandig verantwoordelijk voor de Noorse overwinningen en was ook in het laatste duel tegen Oranje trefzeker. In Noorwegen eindigde de wedstrijd in 1-1 mede door een doelpunt van Haaland.

'Langer nodig'

De spits van Borussia Dortmund raakte afgelopen dinsdag geblesseerd aan zijn heup tijdens het Champions League-duel met Ajax, dat meldt bondsarts Ola Sand tegen Noorse media. "Deze blessure heeft langer nodig om te genezen. Ik heb met Dortmund en Erling gesproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat hij niet zal worden opgeroepen voor de Noorse selectie."

"Het is tijd om me op mijn blessure te richten. Ik zal sterker terugkomen", liet Haaland weten via sociale media. Hij vierde afgelopen week zijn rentree na een spierblessure, die hem bijna drie weken aan de kant hield. Met de Noor de hele wedstrijd op het veld verloor Dortmund afgelopen dinsdag met 4-0 van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Haaland mist ook de return tegen Ajax op 3 november.