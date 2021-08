Geen Harries hattrick, maar brons op de keirin na truc van Kenny

De eerste races van de dag gingen ook al niet zo soepel voor Lavreysen. In de kwartfinale gingen de eerste vier van de heat door, Lavreysen werd vierde. In de halve finale gingen de beste drie door, Lavreysen werd derde.

Gesloopt in de sprint

Ook had Lavreysen relatief weinig rust. Gisteren nog ging hij na een mislukte eerste heat via de herkansingen alsnog door in het kerintoernooi.

En wat te denken van eergisteren: de strijd om het individuele sprintgoud was letterlijk misselijkmakend. Jeffrey Hoogland maakte het Lavreysen in de finale zo moeilijk, dat hij na afloop z'n armen niet omhoog kon steken. Dit zei hij er toen over: