'Uniek', 'verbazingwekkend': Sifan verbaast de hele wereld

Media over de hele wereld zijn met stomheid geslagen. Want wat Sifan Hassan deed, is amper met een pen te beschrijven. "Dat ze überhaupt probeerde om in drie zware afstanden een medaille te winnen, was al uniek."

"Het was iets wat geen enkele atleet ooit deed", schrijft de New York Times. "Bedenk ook dat ze viel bij in halve finale van haar 1500 meter. In de laatste ronde ook nog." 'Een sprint richting de geschiedenisboeken' De 10 kilometer won ze vandaag, na de 5 kilometer eerder, en er was brons op de 1500 meter. "Bij de eerste bocht van de laatste ronde op de 10 kilometer kwam ze naast de koploper, en sprintte ervandoor - richting de geschiedenisboeken." Dit zei ze na de wedstrijd: "Nu kan ik eindelijk slapen." Ook het Spaanse Marca schrijft lovende woorden. "Het goud op de 10 kilometer zorgt ervoor dat ze een verbazingwekkende dubbel op de 5 en 10 kilometer voltooit. En deze race was de zesde in acht dagen." 'Hattrick aan medailles' De BBC zag ook dat Hassan op jacht was naar een 'ongeëvenaarde gouden triple', maar dat dat niet lukte. "Maar ze neemt nog steeds een hattrick aan medailles mee naar huis." "Ondanks dat ze drie races in de Japanse hitte moest lopen de laatste dagen, vond Hassan toch nog een extra versnelling in de laatste ronde."