Nederlandse mannen pakken prachtig zilver op 4x400 meter

De estafetteploeg op de 4x400 meter deed in aanloop naar de Spelen van Tokio al van zich spreken op twee internationale toernooien. Het mannenteam, met Jochem Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen, veroverde in mei goud op de WK estafette in het Poolse Chorzow.

'Voor Nederland en Curaçao'

"We hebben een medaille!", schreeuwde Bonevacia achteraf voor de camera. "Het is een droom om tweede te worden achter de USA. Niet alleen voor Nederland, ook voor Curaçao. M'n moeder, m'n vader, m'n hele familie heeft deze race gezien. Ik hoop dat we een voorbeeld kunnen zijn voor jongeren."

Bij Terrence Agard zei dat het bij hem nog moest inzinken. "Het is ongelooflijk. Het enige wat ik weet is dat ik met hart en ziel heb gelopen. Ik dit gedaan voor m'n familie, voor Curaçao en voor alle mensen die in mij hebben geloofd."

Ramsey Angela moest het uiteindelijk afmaken, en dat lukte. "Aan het begin moest ik volhouden en geduld hebben. Ik heb gebruik gemaakt van mijn kracht, en dat is in het laatste stuk lekker pushen."