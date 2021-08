Nu wél weer goud: Sifan Hassan de beste na 10 slopende kilometers

Gisteren pakte ze na de start meteen de kop, maar vandaag zagen we Hassan starten in het midden van de groep. Dat duurde niet erg lang, want na een minuut of vier meldde ze zich bij de koplopers.

Gidey en Obiri

Hassan bleef minutenlang alert in het kielzog lopen van concurrenten Letensebet Gidey uit Ethiopië en de Keniaanse Hellen Obiri. Dat lukte de andere Nederlandse deelneemster niet. Susan Krumins moest de voorste groep al snel laten gaan en staakte even later de strijd.