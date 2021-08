Lavreysen wint vriendenstrijd tegen Hoogland en pakt sprintgoud

De twee kennen elkaar door en door en stonden in het verleden vaker tegenover elkaar in sprintfinales. De laatste paar keer was Lavreysen vaak de beste.

Hoogland net slimmer

Dit keer moest Lavreysen flink aan de bak, want bij de eerste omloop was Hoogland vooral slimmer dan Lavreysen door hem vroeg in de race voorbij te steken. Lavreysen kwam hem niet meer voorbij. Maar de winnaar moet twee sprints winnen en dus had Lavreysen nog een kans.

Die pakte hij. In race twee troefde hij Hoogland nipt af waardoor er een derde en beslissende rit nodig was. Ook daarin was Lavreysen nét beter dan zijn vriend, trainingsmaat en teamgenoot.

De mannen waren allebei helemaal kapot na de laatste race. Onder meer omdat er wel heel weinig tijd zat tussen de tweede en de derde rit. Dit zeiden ze erover: