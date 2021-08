Goud en zilver nu al zeker: Hoogland en Lavreysen in sprintfinale

Hoogland klopte de Rus Denis Dmitriev in de halve finale, Lavreysen was te goed voor Jack Carlin. Net als in de halve finale moet de winnaar van de finale twee races winnen van zijn opponent. Bij 1-1 volgt een beslissende race.

Tijd gelijk

Lavreysen en Hoogland zijn erg aan elkaar gewaagd. Dat blijkt alleen al uit de tijd die ze reden in de kwalificatie voor de sprint, die was exact gelijk.