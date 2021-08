Boksster Fontijn moet genoegen nemen met brons na verlies tegen Britse

Na die wedstrijd won ze al twee keer van Price, maar dat lukte dit keer niet. Omdat er bij het boksen geen wedstrijd om de derde en vierde plaats wordt afgewerkt, is er nu na het zilver van Rio nu dus brons voor Fontijn. En daarmee kwam ook direct een eind aan haar carrière. "Het is klaar nu", zei na afloop. "Het was een mooie tijd."

Jury beslist

Het was een spannende wedstrijd tegen Price, die fanatiek begon, maar toch ook zeker wat klappen van Fontijn moest verwerken. De jury besliste uiteindelijk dat toch Price de beste was geweest, die dat nieuws met een oerkreet begroette.

"Ik wist niet goed of ik nou wel of niet goed bezig was. Blijkbaar was het net niet genoeg."

De Britse gaat zondag om 14.45 boksen voor het goud. De tegenstander is nog niet bekend.