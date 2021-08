Sterspeler Messi vertrekt toch bij FC Barcelona

Het vertrek van Messi (34) is voor coach Koeman, die aan zijn tweede seizoen in Camp Nou is begonnen, een enorme tegenvaller. In Koemans eerste jaar als trainer bij Barcelona had Messi een moeizame start, maar naarmate het seizoen vorderde, kwam hij steeds beter in vorm.

Meer dan een triomf in het Spaanse bekertoernooi zat er echter niet in. Ook voor Koeman zal het nu wennen zijn, een elftal van Barcelona waarin de levende legende Messi definitief ontbreekt.

Waar moet Messi naartoe?

Barcelona bedankt Messi en wenst hem 'al het beste in de toekomst in zijn privéleven en carrière'. De vraag is waar de voetbaltoekomst van Messi nu ligt na zijn gedwongen vertrek bij FC Barcelona. Eerder werd hij al eens in verband gebracht met een overstap naar Manchester City, waar zijn vroegere trainer Pep Guardiola werkt, of naar het al even kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain.