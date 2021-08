Dubbel feest op de meerkamp: Vetter en Oosterwegel pakken zilver én brons

Oosterwegel presteerde met een persoonlijk record juist optimaal op dat één na laatste onderdeel en kwam zo voor de 800 meter in het klassement net achter de Amerikaanse Kendell Williams terecht. Oosterwegel was beter dan Williams tijdens het afsluitende onderdeel, maar ze moest ook zorgen dat het gat met de Belgische Vidts niet te groot zou worden. Dat lukte en dus was het brons voor haar.

Geen echte favorieten

Een geweldige prestatie van de Nederlandse dames, van wie vooral Vetter wel een kans op het podium was toegedicht, maar zeker was die plek allerminst.