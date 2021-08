Meerkampster Vetter lijkt na speerwerpen op zilveren koers

Anouk Vetter is na zes onderdelen de leiding kwijt in de olympische zevenkamp in Tokio. De Belgische Nafissatou Thiam is haar gepasseerd na het speerwerpen. De olympisch kampioene van Rio 2016 won het onderdeel met een worp van 54,68 meter, terwijl de Nederlandse tot 51,20 meter kwam.

In de tussenstand heeft Thiam nu 64 punten voorsprong op Vetter, die wel stevig de tweede plaats in handen heeft. Thiam heeft normaal gesproken een betere 800 meter dan Vetter, dus het lijkt de zilveren medaille te worden voor de atlete uit Amsterdam. Speerwerpen niet optimaal Daar zou ze vooraf waarschijnlijk voor getekend hebben, maar nu ze er zo goed voorstond, had ze waarschijnlijk meer verwacht van het speerwerpen. De 51,20 meter was dan misschien niet slecht, Vetter kan een stuk beter met een persoonlijk record van 58,41. Lees ook: Atlete Vetter leidt na eerste dag zevenkamp in Tokio De 800 meter is vandaag om 14.20 uur Nederlandse tijd het zevende en laatste onderdeel. Vetter gaat dan op jacht naar een medaille. De 28-jarige Arnhemse veroverde in 2016 de Europese titel op de zevenkamp en behaalde op de WK van 2017 brons met 6636 punten, nog altijd het Nederlands record. Oosterwegel Het zou zelfs nog kunnen dat Nederland twee medailles pakt op de zevenkamp want Emma Oosterwegel is ook aan een hele sterke wedstrijd bezig. De 23-jarige uit Diepenveen noteerde bij het speerwerpen de tweede afstand met 54,60 en is naar de vierde plaats geklommen in de tussenstand. Oosterwegel heeft daarmee dus ook nog kans op een medaille. Ze heeft 1 punt minder dan de Amerikaanse Kendell Williams, die op de derde plek staat. De zevenkamp bij de vrouwen bestaat uit: 100 meter hordenlopen Hoogspringen Kogelstoten 200 meter hardlopen Verspringen Speerwerpen 800 meter hardlopen Bij elke discipline zijn door de atleten punten te verdienen. De atlete met het hoogste puntenaantal wint uiteindelijk het toernooi. Hoeveel punten je precies krijgt bij welke resultaten? Dat kun je uitrekenen met deze heuse zevenkamp-rekenmachine.