Razendsnelle Femke Bol pakt brons op 400 meter horden in Tokio

Bol glunderde na afloop en was dik tevreden met haar prestatie. "Ik had het er met mijn coach over dat ik moest zorgen dat ik de perfecte race zou lopen. Ik wist dat de anderen super sterk waren en je moet hopen dat die misschien een fout maken. Ik heb de perfecte race gelopen, met alles wat in me zit."

De debutante op de Spelen was onder de indruk van haar concurrenten, Muhammad en McLaughlin. "Wat die doen is echt inspirerend, bizar hoe snel. Daar hoop ik steeds wat dichter bij te komen."

'Helemaal dood'

"Ik moest zorgen dat ik er na de eerste 300 meter nog bij zat", vervolgt Bol over haar race. "Keihard weggaan en zorgen dat ik erbij zit. Toen ik over de finish kwam wist ik dat ik brons had, maar de tijd was er nog niet. 'Kom op, kom op, dacht ik. Dan komt het. 52.03 en brons." Het verzachtte de fysieke pijn waardoor ze na afloop op het tartan stortte. "Ik was helemaal dood, maar komt goed."

De plak van Bol is het negende zilver voor Nederland in Tokio en de 22ste medaille in totaal.