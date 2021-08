Wat doet drukke Hassan op rustdag? Internet fantaseert erop los

Allemaal geintjes natuurlijk, maar de verbazing over haar schema is ook in de internationale pers flink aanwezig. Eerder al schreef persbureau AP over 'Craziness', en Reuters had het over 'Triple trouble'. "Hassan haar agenda doet wenkbrauwen fronsen."

Halve finale 1500 meter

Na de race van Hassan had de BBC het over een 'grueling schedule'. Vrij vertaald: 'Een uitputtend schema'. De BBC: "Ze moet zes middellange of lange afstanden lopen in acht dagen."