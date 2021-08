Net geen tweede titel: Van Rouwendaal pakt zilver in open water van Tokio

"Ik ben superblij", reageert Van Rouwendaal tegenover RTL Nieuws. "Ik denk niet dat ik het beter had kunnen doen."

Ze had haar favorietenrol tijdens de race gemerkt. Haar concurrenten keken vooral naar haar als regerend kampioen. "Dan moet je een slim plan maken. Ik bouwde elke ronde goed op en heb genoeg gedronken. Ik wilde vierde of vijfde liggen zodat ik van achter kon komen. Het ging eigenlijk goed tot de laatste ronde."

Hitte

De hitte had haar in de slotronde parten gespeeld, zegt Van Rouwendaal. "Vooral op het laatste stuk. Ik kwam nog wel dichtbij. Als die Australische (nummer 3 Kareena Lee, red.) niet bij me had gelegen was het misschien anders gelopen, maar in deze warmte was dit de beste race die ik had kunnen zwemmen."

De zwemmers gingen al om 6.30 in de ochtend van start. Het wordt in Tokio flink heet in de middag, dus vandaar de nogal extreme starttijd. Bij Van Rouwendaal ging de wekker al om 02.50 af, vertelde ze. "Het ontbijt ging er wel moeilijk in."