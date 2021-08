Baanwielrenners rammen met overmacht naar goud op de Spelen

In een reactie na afloop lieten ze weten het nog niet te beseffen. "Ik moet vanavond echt even een momentje pakken om het te laten bezinken", zei Jeffrey Hoogland. "Die hele gaat echt zo om, en na afloop word je in alle heisa van je fiets getrokken, moet je het podium op en nu hebben we die medaille."

'Een sprookje, ik ben er dankbaar voor'

Ook Harrie Lavreysen zei: "Het is fantastisch, we waren vorig jaar de beste bij het WK en hebben daarna hard doorgetraind. Dit is fantastisch. Het voelt eigenlijk nog niet op de Spelen, het besef moet nog komen."

Bij Roy van den Berg daalde het besef al iets meer in. Zijn moeder overleed twee jaar geleden en hij beloofde haar dat hij hier goud zou halen. Daar dacht hij de laatste dagen nog wel even aan. "Het was wel grappig: gisteren lag ik op bed en was ik foto's aan het terugscrollen. Toen zag ik dat moment dat ik het haar beloofde. Toen ik over de finish kwam was dat wel even heel speciaal. Dat voelt wel als een sprookje en daar ben ik heel dankbaar voor."