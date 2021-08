Ze doet het! Sifan Hassan snelt naar historisch goud op 5 kilometer

Hassan koos bij de start van de race een plek aan de staart van de groep, maar schoof al gauw plekje voor plekje naar voren. Een groepje van 11 bleef uiteindelijk over en ging de laatste drie ronden in. Toen ging het tempo omhoog en vielen er één voor één dames af voor de medailles. Hassan bleef erbij, bleef scherp, en niemand kwam bij haar in de buurt toen ze aanzette voor die allesverwoestende eindsprint.

Het was sowieso een bijzondere dag voor Hassan. In de Japanse ochtend deed ze iets wat er maar heel weinig kunnen. Ze struikelde in de series van de 1500 eter over de benen van een concurrente, en leek kansloos voor de volgende ronde.

Drie onderdelen

Maar Hassan stond op, en schakelde meteen naar de hoogste versnelling. Het gevolg: ze won zelfs de serie nog.