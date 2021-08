Dafne Schippers mist finale op 200 meter: 'Hard gevochten, maar krijg er niets voor terug'

Dafne Schippers loopt in Tokio niet de finale van de 200 meter. In haar halve finale werd ze zesde in 23,03 seconden, en dat was niet voldoende. Bekijk hier haar eerste reactie:

Bekijk deze video op RTL XL "Frustrerend als het lijf niet meewerkt", reageerde Schippers na afloop. In de series vanochtend ging het al niet heel eenvoudig voor Schippers, die na rustige laatste meters slechts een honderdste overhield op de nummer 4. Een plek bij de eerste drie was voldoende voor de halve finale. Niet in de buurt Maar in die halve finale kwam ze er nooit aan te pas. Op ruime afstand van de eersten kwam ze over de streep. "Ik moet het nog laten bezinken", zei kort na afloop. "Ik heb zo hard gevochten en je krijgt er niks voor terug." Daarmee refereerde Schippers aan haar rugblessure, waar ze al lange tijd mee kampt. Haar voorbereiding was niet goed, en er werd zelfs een dubbele hernia geconstateerd. Voor Schippers resteert nu de 4x100 meter estafette met het Nederlandse team. In de nacht van woensdag op donderdag staan de series van dat onderdeel op het programma. "Daar gaan we knallen, de winnaar in mij wil blijven vechten. Mara het is wel frustrerend als het lijf niet meewerkt."