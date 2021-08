Zeilsters Bekkering en Duetz pakken brons na teleurstellend slot

Dat lukte niet. Bekkering en Duetz finishten op plaats 9 en dat was ook te ver achter Duitsland voor het zilver. Bekkering en Duetz bleven Spanje net voor en dus was er brons.

'Over uurtje blij met brons'

Bekkering en Duetz zeiden na afloop dat ze vandaag niet zo'n goede race hadden gevaren. "Over een uurtje zijn we waarschijnlijk blij met brons, nu is het even zuur."

Wat ging er dan mis? "We hadden de controle niet, we wilden onze eigen beslissingen maken maar dat lukte niet goed genoeg. We weten dat we het kunnen, maar we hebben ons plan niet goed genoeg uitgevoerd."