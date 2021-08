Oranje hockeyers werken hard, maar vliegen eruit tegen Australië

Maar Nederland was allesbehalve kansloos tegen de Australiërs. Meteen werden er vele strafcorners afgedwongen en ook het spel van Nederland was een stuk beter dan in eerdere wedstrijden.

Wickham scoort

Toch kwam Australië op 1-0. Na een onoverzichtelijke scrimmage scoorde Wickham na 13 minuten de openingstreffer. Nederland kwam na ruim een half uur terug. Veel kansen uit strafcorners werden dit toernooi onbenut gelaten, maar nu ging er wel een in.