Gemengd judoteam komt dichtbij een medaille, maar verliest van Duitsland

Nederland won in de eerste ronde nipt van Oezbekistan, en in de kwartfinale werd Brazilië verslagen. Bij de laatste vier bleek Frankrijk een maatje te groot.

Alleen Van Dijke had individueel succes

In het individuele toernooi pakte alleen Van Dijke van alle Nederlanders een medaille. Zij werd derde in haar gewichtsklasse. De rest ging zonder eremetaal naar huis.

Tegen Duitsland begon Sanne van Dijke uitstekend en zorgde voor de voorsprong, maar na een lang gevecht moest Noël van 't End zich gewonnen geven tegen Dominic Ressel. Na nederlagen van Guusje Steenhuis en Sanne Verhagen en een overwinning van Henk Grol was het Tsjakadoea die de laatste wedstrijd moest vechten. Een lastige opgave, want de lichtste categorie in het landentoernooi is -73 kilo. Tsjakadoea zit zelf in de categorie onder de 60 kilo.

Hij verweerde zich kranig tegen de Duitser Sebastian Seidl, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven.