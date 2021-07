BMX'er Merel Smulders verrast iedereen en pakt brons op de Spelen

Eigenlijk was vooral zus Laura kanshebber voor een medaille, maar zij viel in de halve finale zo hard, dat ze niet meer op volle kracht kon fietsen. Merel leek vervolgens kansloos voor eremetaal, maar toch stond ze er in de finale reed ze haar beste wedstrijd.

'Rustig blijven, rustig blijven'

"Geweldig, fantastisch", reageerde ze tegenover RTL Nieuws. "Het is nog niet helemaal geland, maar ik ben door het dolle heen." Haar race ging zo snel dat Smulders het nauwelijks kon beschrijven. "Ik dacht: rustig blijven, rustig blijven", zegt ze over het besef dat ze op de derde plek lag. "Het was voor mij belangrijk dat ik geen foutjes maakte. Ik dacht, als ik zo doorga, moet het goed komen."

Gillend kwam Smulders over de finish, waar ze werd opgevangen door haar zus Laura. "Ik voelde haar pijn", zegt Merel. "Ik moest me even herpakken. Aan de start wees ik naar mijn handschoen, waar ook haar nummer op staat. Dat ik het voor haar deed gaf me extra energie."