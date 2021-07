BMX'er Niek Kimmann snelt naar goud: 'Sta ik weer te janken als een baby'

Geluk gehad

"Ik heb heel veel geluk gehad met dat scheurtje in m'n knie, dat die knieschijf niet helemaal door was. Ik ben heel veel dank verschuldigd aan de fysio's en de dokter van het team. Meteen na de val is er een plan gemaakt om alle trainingssessies op de baan te skippen om die knie optimale rust te gunnen en dat bleek een goede keuze."

De carrière van Kimmann is nauw verweven met die van zijn boezemvriend Jelle van Gorkom. Die raakte tijdens een trainingssessie begin 2018 levensgevaarlijk gewond. Hij knalde met 60 kilometer per uur tegen een veiligheidsketting aan. Hij lag weken in coma, waarna hij onder begeleiding opnieuw moest leren lopen, praten, eten, drinken, bewegen.

Jelle van Gorkom

Als Kimmann wordt gevraagd wat zijn medaille voor hem betekent in relatie tot Van Gorkoms ongeluk, breekt hij: "Ik kreeg die vraag ook net na de race en toen schoot ik ook al meteen vol. Weet je, in 2008 haalde Rob van den Wildenberg de finale, in 2012 haalde Laura Smulders brons. In 2016 was het zilver voor Jelle. Daarna zeiden wij allebei, het Nederlandse BMX'en mist nog één medaille, en dat is goud. Jelle en ik waren eind 2017 supergemotiveerd om elkaar te helpen en beter te maken en het beste uit elkaar te halen. Toen kwam Jelles ongeluk. Toen besefte ik wel dat kansen zeldzaam zijn." Snikkend: "Als je ze hebt moet je ze pakken. En nu sta ik alweer te janken als een baby. Maar goed, die medaille om mijn nek is te gek natuurlijk."