Op eenzame hoogte: windsurfer Badloe al voor laatste race vrijwel zeker van goud

Kiran Badloe is de beste windsurfer ter wereld, en dat heeft hij deze week maar weer eens bewezen. Al voordat de laatste race wordt gevaren, is hij op punten niet meer in te halen door zijn concurrentie. Hij hoeft enkel nog te finishen om het goud op te halen in Tokio.

Badloe begon helemaal niet zo indrukwekkend in Japan, op de eerste dag werd hij vijfde en zevende, maar daarna begon het te lopen. Het windsurfen gaat over een totaal van dertien races, waarvan er nu twaalf geweest zijn. Badloe won er vijf, en eindigde bij de andere races nooit slechter dan vijfde. Alleen nog medalrace Eén keer werd Badloe gediskwalificeerd, maar omdat je de slechtste race kunt wegstrepen, had dat geen gevolgen voor zijn jacht op goud. De laatste race is de zogenoemde medalrace, die dubbele punten oplevert. Daarin hoeft de Nederlander alleen maar de finish te halen en hij moet ervoor zorgen dat hij niet wordt gediskwalificeerd. Als dat lukt, volgt hij zij vriend en voormalig trainingsmaat Dorian van Rijsselberghe op als olympisch kampioen. Bekijk ook: Zwemmer Kamminga blij met tweede zilver Bekijk deze video op RTL XL "Dit was het maximaal haalbare", zei zwemmer Kamminga na afloop.