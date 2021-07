Keijser maakte misslag op laatste meters: 'Goud verloren, ik voel me schuldig'

"Ik breek even in", zei Paulis op het moment dat haar partner die woorden uitsprak. "We liggen hier samen aan de start, we weten wat we aan elkaar hebben. We hebben dit voor elkaar gedaan. Ik weet dat we dit kunnen, dat hebben we laten zien. Ik heb alle vertrouwen in Marieke en schuldig voelen hoort daar niet bij. Dat is echt niet nodig."

'We wilden de beste zijn, en dat waren we'

Lieve woorden, maar Keijser zal de komende tijd nog wel een paar keer denken aan de laatste meters van de olympische finale. "Ik ben wel blij hoor, ik weet dat dat schuldgevoel niet terecht gaat zijn, maar ik voel dat wel. Dat zou ieder mens voelen, dat is denk ik heel normaal."