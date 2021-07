Weer zilver voor Kamminga, nu op 200 meter schoolslag

Kamminga kon achteraf amper geloven dat hij bij zijn eerste Spelen meteen twee medailles mee naar huis neemt. "Het is nog steeds onwerkelijk. Ik ben heel blij met deze medaille."

'Ik race voor goud'

Teleurgesteld was hij niet dat hij nog werd ingehaald in de laatste baan. "Ik race voor goud, maar dit was alles wat er in zat. De laatste meters doen gewoon heel veel pijn. Zac (Stubblety-cook, red) heeft gewoon een geweldige laatste baan, hij komt er net overheen, maar ik ben heel blij met zilver."