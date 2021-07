Giga-druk werd ondergang voor turnster Simone Biles: 'Ik voel haar pijn'

Groothuis is nu zzp'er in de bouw en vader van drie kinderen. Als we hem spreken, is hij onderweg met zijn gezin voor een vakantie in Frankrijk. Het nieuws van de Amerikaanse turnster Simone Biles is hem niet ontgaan. "Natuurlijk leef je mee en weet je wat zo’n sporter meemaakt. Een dapper besluit, maar ook zonde, omdat het gebeurt tijdens een Olympische Spelen."

Mentale problemen

De 24-jarige Biles meldde zich af voor de finale van de meerkamp. De titelverdediger trok zich dinsdag terug uit de landenwedstrijd. Aanvankelijk werd gemeld dat ze een 'medisch probleem' had. Later verduidelijkte Biles dat het gaat om mentale problemen. Groothuis: "Als het hele land zich bezighoudt met jouw prestaties dan zorgt dat voor een gigantische druk. Je kunt je afvragen of je het daar allemaal voor moet doen."