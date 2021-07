Judoka Sanne van Dijke pakt brons na enorm zwaar jaar: 'Deze is voor jou Steef'

"Ik ben er zeker heel blij mee, ook gezien de zware partij die eraan vooraf ging", zei Van Dijke achteraf. "Het zal geen geheim zijn dat ik hier voor goud ben gekomen, dus ik verwacht dat die kater nog wel gaat komen. Maar voor nu ben ik blij."

Broer Steven

Van Dijke ging ook in op het zware jaar dat het is geweest. Ze moest een hevige concurrentiestrijd uitvechten met Kim Polling voordat ze daadwerkelijk geplaatst was voor de Spelen, maar het zwaarste voor haar was het verlies van haar broer Steven. Hij overleed vorig jaar.

Na de wedstrijd wees ze naar boven. "Deze is voor Steef, dacht ik toen. Ik had graag gewild dat hij er was om het mee te maken. Vergeten zullen we hem nooit."