Tom Dumoulin pakt zilveren plak met razendsnelle tijdrit

Natuurlijk kennen we Dumoulin als een goede tijdrijder. Maar vooraf was het volstrekt onduidelijk hoe goed Dumoulin echt zou zijn. Na een pauze van vier maanden besloot hij afgelopen mei om zich toch weer volledig op de topsport te richten. Hij was het plezier een tijd kwijt, maar de honger om wedstrijden te rijden, kwam toch terug.

'Hij had tijd nodig'

"Het getuigt juist van kracht om die beslissing te nemen en na te gaan denken over wat je wilt", zei ploegleider Addy Engels er toen over. "Aan het eind van dat proces is hij erachter gekomen dat hij niet klaar is met fietsen en door wil gaan."

"Ik weet niet of Tom wilde stoppen, hij wilde erachter komen of hij wilde stoppen of doorgaan", zei de Engels. "Op dat moment had hij tijd nodig om die beslissing te kunnen nemen. Daarom was het een goed besluit om een stapje opzij te zetten zodat hij zichzelf die tijd gaf."

De olympische tijdrit werd meteen zijn doel. Hij werkte er naartoe, maar of hij echt goed zou zijn, was niet vast te stellen. Hij bleek ontzettend goed. Alleen niet zo goed als Roglic.