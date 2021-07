TeamNL is nu écht van start na medaillenacht van jewelste

Maar we zeiden het al: het was een waterval van medailles en het had weinig gescheeld of we hadden nu niet twee, maar vier gouden medailles gehad. Melvin Twellaar en Stef Broenink pakten het zilver in de dubbeltwee, al baalden ze kort na afloop nog wel een beetje dat het geen goud was geworden. Het verschil met de nummer 1 Frankrijk was slechts twee tienden van een seconde.

Ook roeibrons

De vier-zonder bij de vrouwen was net zo dichtbij. Ook zij konden het goud ruiken. Na een weergaloze eindsprint was het verschil met Australië verwaarloosbaar, maar wel net te groot voor goud.