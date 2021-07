Dafne Schippers meldt zich af voor 100 meter sprint in Tokio

Dat bevestigt haar manager en broer Derek Schippers. Schippers is dit seizoen niet topfit, vooral haar rug speelt soms op. De 100 meter is de afstand waarop ze het minste kans maakt op een medaille.

Maandagnacht in actie

De 100 meter sprint voor vrouwen begint vrijdagnacht. De 200 meter maandagnacht.

Begin juli zei Schippers al dat ze pas later zou beslissen welke afstanden ze zou lopen. "Dat moet je niet binnen een uur beslissen", zei ze toen. "Wat is fysiek handig? Wat wil je wel, wat wil je niet? Ik maak me er op zich niet zo druk over."