Eindelijk goud: na de val en de blunder is Van Vleuten nu écht de beste

De wielrenster won goud op de tijdrit van 22 kilometer. Ze finishte in een tijd van 30 minuten en 13,49 seconden. "Yes!", riep Van Vleuten uit in een eerste reactie. "Dit heeft zo moeten zijn, dit maakt het verhaal compleet. Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn. Het verhaal is rond."

Van der Breggen brons

De Nederlandse Anna van der Breggen pakte, net als in 2016 in Rio, brons. Marlen Reusser uit Zwitserland won zilver, na een spannende strijd met Van der Breggen en Grace Brown uit Australië.

Niemand zal Van Vleuten deze gouden medaille misgunnen. We kennen de beelden van de val in Rio, waarna Van der Breggen goud pakte tijdens de wegwedstrijd. We weten nog hoe het afgelopen week misging, toen ze dacht dat ze goud won, maar het zilver bleek. Miscommunicatie was het.