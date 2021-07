Het regent roeimedailles: vier plakken binnen 2 uur in Tokio

Goud was er voor de dubbelvier. Tone Wieten, Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard en Koen Metsemakers waren duidelijk de allerbesten in Tokio. Zelfs een misslag van Uittenbogaard kon een afgetekende zege - met wereldrecord - niet voorkomen.

Twee keer zilver

Maar er was meer succes. Melvin Twellaar en Stef Broenink pakten het zilver in de dubbeltwee, al baalden ze kort na afloop nog wel een beetje dat het geen goud was geworden. Het verschil met de nummer 1, Frankrijk, was slechts twee tienden van een seconde.