Magistrale roeiers van dubbelvier grijpen eerste olympische titel voor TeamNL

De mannen waren als topfavoriet naar Tokio afgereisd, en maakten die status waar. Al schrokken ze zich ongetwijfeld een ongeluk, toen Uittenbogaard een misslag maakte. Groot-Brittannië kwam daardoor aan de leiding, maar Nederland herpakte zich.

"Er was wel even paniek", zegt Uittenbogaard over dat moment. "Shit, shit, shit hoorde ik mezelf roepen. Zo'n fout kost je een dikke seconde. Het gebeurde op een stuk waar de wind anders aanzette. Ik vond gelukkig de ontspanning snel terug en we herpakten ons goed. Het was dus geen vlekkeloze race, maar dat was het bij andere ploegen ook niet."

Succesvolle ochtend in Tokio

De vier mannen trotseerden een lastige zijwind die al meerdere boten deze ochtend parten speelde. Een succesvolle ochtend voor Nederland, want voordat deze mannen aan de beurt kwamen, had Nederland al twee keer zilver en een keer brons binnengehaald.