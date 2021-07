Melvin Twellaar en Stef Broenink grijpen net naast goud in Tokio

Melvin Twellaar en Stef Broenink hebben voor de vierde Nederlandse zilveren medaille in Tokio gezorgd. In hun dubbeltwee finishten ze net achter Frankrijk. Het verschil was slechts twee tienden.

De twee Nederlanders waren in de halve finale al ijzersterk. Met een olympisch record plaatsten ze zich voor de finale. Spannende race In die finale begon Frankrijk als snelste, maar Nederland bleef in de buurt en ook China startte goed. Er ontstond een enorm spannend gevecht waarin Nederland een uitstekende tweede helft van de race voer. Ze pakten de voorsprong en breidden die steeds verder uit. Maar toen kwam Frankrijk opzetten. Met een enorm eindschot stoken de Fransen de Nederlandse mannen toch nog voorbij. En dus was er zilver, en net geen goud.