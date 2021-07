Judoka Juul Franssen mist op haar na het brons na strijd met Italiaanse

Franssen verloor in de kwartfinale van de Franse topfavoriete Clarisse Agbegnenou, maar mocht via de herkansingen toch verder in het toernooi. In die herkansing won ze eerst van een Braziliaanse en kwam daardoor tegenover Centracchio te staan.

Geen wedstrijden

Een teleurstelling voor Franssen, die op compleet eigen wijze de Spelen had gehaald. Ze raakte in 2017 ongenade bij de judobond omdat ze niet in Papendal wilde trainen. De bond schreef haar vervolgens niet in bij wedstrijden en het hield haar uiteindelijk een jaar aan de kant.