Boogschutters kunnen medaille bijna voelen, maar grijpen mis

Maar Broeksma herpakte zich, schoot in de vierde set keurig twee keer in de 9, en omdat Wijler en Van der Berg ijzersterk bezig waren, was die set binnen.

Matchpoint

Een wedstrijd bij het boogschieten is afgelopen als één van beide teams vijf punten heeft. Als een set gelijk eindigt, dan krijgen beide teams een punt. Met 4-2 dus matchpoint voor Oranje.

Het niveau was in de laatste set erg hoog. De 'tienen' vlogen in het bord. Maar het ging mis. Van den Berg schoot een 8 met zijn laatste pijl, waar een negen de overwinning al had opgeleverd. Een shoot-off was het gevolg.