Van der Poel naar ziekenhuis na zware valpartij in mountainbikerace Tokio

Het was een flinke domper voor Van der Poel, die zijn zinnen had gezet op een medaille, en het liefst de gouden. Van der Poel stapte onder meer voortijdig af bij de Tour de France om op zijn best te kunnen zijn in Tokio.

Minuut achter

Hij probeerde het nog wel om terug te keren bij de renners vooraan. Na de val had hij ongeveer een minuut achterstand op de leiding. Hij bleef vechten, hij bleef strijden, maar het bleek te veel van het goede.

Voor Van der Poel zou goud bij het mountainbiken de belangrijkste prijs zijn, zei zijn vader Adrie vooraf: