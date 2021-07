Zwemmer Kamminga na zilver: 'Ik voelde dat m'n moeder erbij was'

"Ze was erbij. Ik voelde dat ze erbij was. Ook na de race toen ik had aangetikt voelde ik dat. Ik dacht eraan hoe trots ze zou zijn."

'Ik weet zeker dat ze meekijkt'

Kamminga verloor zijn moeder op 15-jarige leeftijd. Het zwembad werd zijn plek om de ellende te vergeten. En nu dus zilver. "Ik heb er geen woorden voor. Ik wist dat het erin zat, en ik heb ook nog goed geracet met Peaty. Dit voelt als winst."