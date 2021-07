Zwemmer Kamminga maakt status waar en pakt zilver in Tokio

Het is de derde zilveren plak voor TeamNL. Na het gemengde boogschieten van Gabriela Schloesser en Steve Wijler en de wielerwedstrijd met Annemiek van Vleuten.

In de finale tikte de Katwijker in het Tokyo Aquatics Centre aan in 58,00 seconden, Peaty pakte het goud in 57,37. De 26-jarige Brit veroverde bij de Spelen van Rio 2016 het goud op de 100 schoolslag in 57,13, toen een wereldrecord. Peaty scherpte de mondiale toptijd later aan tot 56,88.

Opvolger Van den Hoogenband

Kamminga is de eerste Nederlandse man sinds de Olympische Spelen van 2004 die een medaille verovert op de langebaan. Kamminga volgde met het zilver op de 100 meter schoolslag Pieter van den Hoogenband op. De huidige chef de mission van TeamNL in Tokio pakte 17 jaar geleden in Griekenland goud op de 100 vrij en zilver op de 200 vrij en 4x100 vrij. Op de drie Spelen daarna lukte het geen Nederlandse man meer om medailles te pakken.