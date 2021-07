Nederlandse roeiers geweerd uit eetzaal en wc bij roeibaan: 'Andere landen reageren op ons'

Hoofdcoach Verdonkschot zegt dat hij heel voorzichtig was. "De teambesprekingen deden we het liefst buiten, ik was op anderhalve meter of meer van de meiden en droeg echt altijd een mondkapje. Het is te hopen dat ze zich snel kunnen focussen en zich niet van de wijs laten brengen", zei Verdonkschot vanochtend uit zijn quarantainehotel.

'Probeer de positieve kant te zien'

Finn Florijn zit al een paar dagen in quarantaine. Ook hem spraken we vanmorgen. Omdat hij alleen in een boot zit, zonderde hij zich af van de rest. Alleen eten, zo min mogelijk contact. Hij moet het virus hebben opgelopen in het vliegtuig, zegt hij. "Het is heel erg vervelend, maar ik probeer de positieve kant ervan te zien. Ik ben nog jong en over drie jaar ben ik er gewoon weer bij.