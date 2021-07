Eerste medaille is binnen: handboogschutters grijpen zilver op Spelen

De spanning steeg, en een complete misser van Wijler zorgde voor het verlies van set drie en toen even later ook de vierde set naar Korea ging, was de titel voor hen.

'Gaby heeft ontzettend goed geschoten'

Wijler en Schloesser-Bayardo waren na afloop ontzettend gelukkig. "We zijn superblij en supertrots op Gaby. Ze heeft ontzettend goed geschoten, en ik ook anders hadden we geen zilver. We hebben geweldig werk geleverd en hebben nu gewoon onze eerste olympische medaille", zei hij met de plak al om zijn nek.

Schloesser Bayardo was trots op al het werk wat ze hadden gedaan, zei ze. "Ik ben blij en trots op hem (Wijler, red) en op mezelf dat we een olympische medaille hebben gewonnen en dat we een gouden finale hebben geschoten." Op de vraag wat ze nu tegen het thuisfront zou willen zeggen, zei ze: "Dankjewel voor alle dingen die jullie voor mij hebben gedaan."