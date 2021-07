Twee atleten positief getest in olympisch dorp in Tokio

In het olympisch dorp in Tokio zijn twee atleten positief getest op het coronavirus. Dat hebben functionarissen van de Spelen in Japan bekendgemaakt. Het gaat om de eerste gevallen onder atleten.

Het is niet bekend uit welk land de atleten komen. Een dag eerder werd bij iemand in het dorp die betrokken is bij de organisatie al het virus vastgesteld. Bekijk ook: Japans alternatief voor publiek bij de Spelen Japans alternatief voor publiek bij de Spelen: robots en paspoppen Speciale coronakliniek Tijdens de Olympische Spelen, die over zes dagen worden geopend, wonen zo'n 18.000 sporters en begeleiders in het dorp. Tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer 8000. Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests worden uitgevoerd. Coronaprotocol Ook de RTL Nieuws-redacteuren en verslaggevers die zijn aangekomen in Tokio hebben te maken met zeer strikte protocollen. Iedereen die uit het vliegtuig stapt, moet ten eerste drie dagen in quarantaine. Als je in je hotel aankomt, heb je al een coronaprotocol op het vliegveld van een uur of vier achter de rug, schrijft Ischa Gerrits. Lees ook: Testen, wachten en spugen: niets in Tokio is normaal, ook niet voor journalisten