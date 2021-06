Max Verstappen crasht na klapband in GP Bakoe, maar behoudt leiding in WK

Verstappen moest vandaag in de Grote Prijs van Azerbeidzjan vanaf de derde startplek zijn leidende positie in het Formule 1-kampioenschap zien te verdedigen. In de titelstrijd had Verstappen tot vanochtend nog 4 punten voorsprong op Hamilton.

25 punten misgelopen

Verstappen reed het grootste deel van de race vooraan. Hij passeerde bij het ingaan van de zevende ronde Charles Leclerc. De Monegask had poleposition gepakt in zijn Ferrari, maar werd na twee rondes op het lange rechte stuk voorbij gereden door Hamilton. Verstappen passeerde de Brit dankzij een veel snellere pitstop.

Met ploeggenoot Pérez als 'bewaker' achter zich, had Verstappen weinig te duchten van Hamilton. Maar met de overwinning in zicht ging het in het staart van de race dramatisch mis. Vijf rondes voor het einde klapte op het rechte stuk op hoge snelheid een achterband bij de Red Bull van de Nederlandse Formule 1-coureur, die daardoor in de muur belandde.